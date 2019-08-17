Samsung Galaxy Note 10 özellikleri

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 10 resmi olarak tanıtıldı.

Samsung’un NOte serisi oldukça tutulmaktadır. Tabi Note 10 fiyatı telefon alacakları azcık düşündürecektir. Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy Note 10 teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Samsung Galaxy Note 10 6.3 inçlik dev bir ekrana sahiptir. 401 PPI Piksel yoğunluğunda Dynamic AMOLED ekran teknoloji kullanılmıştır. Bu ekran corning Goriila Glass 6 ile korunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 91.37‘dir.

Galaxy Note 10 batarya nasıl diye merak ediyorsanız 3500 mAh‘lık bir bataryası bulunmaktadır. İlk bakışta size düşük bir kapasite gelebilir fakat kullanılan işlemci ve ekran teknolojisi ile rahatça bir günü devirebilirsiniz. Kablosuz hızlı şarjı 12W, normal hızlı şarjını ise 25W ile yapmaktadır.

Samsung Galaxy Note 10 performansına baktığımızda ise 2.73 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 9825 chipset bulunmaktadır. 8 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatması söz konusu değildir. 256 GB’lık dahili depolama hafızasını bulunuyor. Galaxy Note 10 hafıza kartı destekliyor mu diye merak ediyorsanız maalesef bu sorunun yanıtı hayır olacaktır. Ama 256 GB’da oldukça büyük bir kapasite oranıdır.

Samsung Galaxy Note 10 kamera özellikleri

12 MP çözünürlüğünde optik görüntü sabitleyici arka ana kamerası bulunuyor. F2.4 diyafram açıklığına sahiptir.

İkinci arka kamera 12 MP çözünürlüğündedir. Bu arka kamera sayesinde optik görüntü sabitleyici, optik 2x zoom, telephoto, auto focus ve 45 derece açı sağlamaktadır.

Üçüncü arka kamera 16 MP çözünürlüğündedir. Bu kamera ile ekstra geniş açı (123 derece) ve F2.2. diyafram açılığı sağlamaktadır.

Arka kameralar sayesinde 2160p 60 fps video kaydı yapabilirsiniz.

Ön kamera ise 10 MP çözünülüğündedir. Ön kamera ile 30 fps 2160p video kaydı yapabilirsiniz.

Galaxy Note 10 diğer özellilerine baktığımızda Suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunmaktadır. NFC ve parmak izi okuyucusunu barındıran Samsung Galaxy Note 10 Türkiye satış fiyatı 9899 TL‘dir.