Samsung Galaxy M40 modeli kullanıyorsanız ve şifre koymak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Sadece şifre değil desen kilidide çok tercih edilen bir kilit yöntemidir. Parmak izi teknolojisi geldikten sonra desen kilitlerini pek fazla kullanmıyoruz. Parmak izi daha güvenilir ve hızlı açıldığı için daha çok tercih ediliyor.

Samsung Galaxy M40 desen kilidi koyma

İlk olarak uygulamalar bölümünden Ayarlar‘a giriş yapıyoruz.

Daha sonra “Kilit ekranı ve Güvenlik” kategorisine basınız.

Son olarak Ekran kilidi türü seçimine basınız.

Artık istediğiniz kilit türünü seçebilirsiniz.

Not: Desen kilidi kullanacaksanız telefon size desen kilidinizi unutma riskine karşı PIN kodu isteyecektir. Bu PIN kodunu lütfen unutmayınız. Aksi takdirde telefona format atmaktan başka çareniz bulunmuyor.