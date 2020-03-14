Samsung Galaxy M30s numara engelleme nasıl yapılır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Aslında bütün Samsung modellerinde numara engelleme işlemleri hemen hemen aynıdır. Aramızda ilk defa akıllı telefon kullanıcısı olabileceği için sitemizde olmasını istedik.

Samsung’da iki farklı yöntem ile numara engelleme yapabilirsiniz.

1.Yöntem: Sizi arayan numaranın yada kişinin üstüne basılı tuttuğunuzda ufak bir pencere açılacaktır. Bu menüden numara engellemeye basmanız yeterli olacaktır.

2.Yöntem: Telefon uygulamasını başlatın ve 3 nokta üst üste butonuna basıp → Ayarlar → Numaraları engelle üzerine dokunun. Kayıt veya Rehber üzerine dokunun, kişileri ya da telefon numaralarını seçin ve Tamam üzerine dokunun

Engellediğiniz numaralar sizinle iletişim kurmak istediğinde, herhangi bir bildirim almazsınız. Aramalar, arama günlüğüne kaydedilir.

Samsung numara engelleme konusunda sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabileceğinizi hatırlatalım.