Samsung Galaxy J6 özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy J6 tanıtıldı. Orta segment donanımına sahip olan bu telefonun teknik özelliklerine isterseniz kısaca bakalım.

Bu modelde 5.6 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor. 287 PPI Piksel yoğunluğunda Super AMOLED ekran bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 77.22’dir. Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3000 mAh’lık değiştirelemez batarya desteklemektedir. Performansına geçtiğimizde ise 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 7 Octa 7870 chipset bulunuyor. 3 GB RAM ile orta segmentte çok iyi bir performans alabilirsiniz. Dahili depolama hafızası 32 GB’dır. Fakat bana yetmez derseniz Galaxy J6 microSD hafıza kartı desteklemektedir. 13 Megapiksellik bir arka ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası bulunmaktadır.

4.5G desteklemesi ve parmak izi okuyucusu ile başarılı bir model diyebiliriz. Android 8.0 Oreo sürümü ile geleceğini hatırlatalım. Fiyat konusunda ise herhangi bir net bilgi bulunmuyor.

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