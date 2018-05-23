Samsung Galaxy J4 özellikleri açıklandı

Samsung’un yeni modeli olan Galaxy J4 tanıtıldı. Giriş seviyesi cihazlardan olan bu modelin teknik özelliklerine isterseniz kısaca bakalım.

Samsung Galaxy J4 modelinde 5.5 inçlik büyük bir ekran bulunmaktadır. Giriş seviyesi bir telefon olmasına rağmen ekran teknolojisi olarak Super AMOLED olması ayrı bir renk katmaktadır.

Galaxy J4 batarya kapasitesi ise 3000 mAh’dır. Değiştirebilir bataryasınında olduğunu hatırlatalım. Bu batarya kapasitesi ile 18 saate kadar video oynatabilirsiniz.

Performansa geçtiğimizde ise 1.4 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Samsung Exynos Quad 7570 chipset bulunuyor. 2 GB RAM ile giriş seviyesi için oldukça iyi bir peformans hedefliyor.

Dahili depolama hafızası 16 GB’dır. Fakat bu hafıza bana yetmez derseniz Galaxy J4 modeli microSD hafıza kartı desteklemektedir. MicroSD hafıza kartı takarak kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz fakat biz bu kadar yüksek kapasiteli kart takmanızı tavsiye etmiyoruz. Neden derseniz bir süre sonra telefon yavaşlamaya başlayacaktır.

Kamera donanımına geçtiğimizde ise 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır. 4.5G desteği ve Android’in son sürümü 8.0 ile yüklü gelecektir. Galaxy J4 Türkiye’ye gelecek mi sorusu ise henüz net de

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