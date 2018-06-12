Samsung Galaxy A8 Star özellikleri

Büyük ekranlı akıllı telefon kullanmayı severlere güzel bir haberimiz var. Samsung Galaxy A8 Star tanıtıldı. Telefonun özellikleri ve tasaarımı oldukça etkileyici diyebiliriz.

Samsung Galaxy A8 Star özelliklerine kısaca bakalım;

Galaxy A8 Star Ekran özellikleri: 6.28 inçlik dev bir ekran bulunuyor. Bu ekran Super AMOLED ekran teknolojisine sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 80.04’dur. 392 PPI Piksel yoğunluğunda 1080×2220 (FHD+) Pixel ekran çözünürlüğüne sahiptir.

Galaxy A8 Star Batarya kapasitesi 3700 mAh‘dır. Hızlı şarj desteği bulunmaktadır. Değiştirelemez bataryası olduğunu hatırlatalım.

Galaxy A8 Star Kamera özellikleri: Bu modelde 24 megapiksellik bir ana arka kamera bulunuyor. İkinci arka kamera ise 16 megapikseldir. Selfie kamerası ise 24 megapiksel çözünürlüğe sahiptir.

Galaxy A8 Star performans özellikleri: Bu akıllı telefonda 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) chipset bulunmaktadır. Grafik işlemcisi Andreno 512’dir. 4 GB RAM ile oldukça başarılı bir performans sunmayı hedeflemektedir.

64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken bu kapasiteyi microSD hafıza kartı takarak 400 GB‘a kadar kapasitesini artırabilirsiniz.

Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 8.0 Oreo sürümü ile yüklü olarak gelecektir. NFC ve parmak izi okuyucu özelliğide bulunmaktadır.

Samsung Galaxy A8 Star modeli ülkemize gelecek mi sorusuna malesef resmi bir yanıt bulunmuyor. Fakat yabancı kaynaklı teknoloji sitelerinin haberlerine bakılırsa gelmeyecek gibi durmaktadır.

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