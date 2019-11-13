Samsung Galaxy A70 ekran görüntüsü alma

Bu yazıda sizlere Samsung Galaxy A70 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Her telefonda olduğu gibi Galaxy A70 modelinde de aynı yöntemler ile ekran görüntüsü alınmaktadır.

1. Yöntem: Tüm akıllı telefonlarda olduğu gibi bu modelde de Ses kımsa + Güç tuşuna 1-2 saniye aralığında basılı tuttuğunuzda kamera deklanşör sesi gelecektir.

2. Yöntem: Diğer modellere göre Galaxy A70’de farklı bir özellik bulunuyor. Elinizi ekranın üzerinde sola yada sağa kaydırarak screen shot alabilirsiniz. Tabi bu özelliği kullanabilmeniz için bu özelliği aktif etmeniz gerekmektedir. Telefonu ilk aldığınızda genellikle bu özellik kapalı olarak gelmektedir.

Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

• Kaydırarak ekran görüntüsü yakalama özelliği etkinleştirilmemişse bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler → Hareketler ve işaretler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşuna dokunarak ayarı etkinleştirin.

Web sayfası gibi uzatılmış bir sayfadaki geçerli içeriği ya da gizli içeriği yakalamanızı sağlar. üzerine dokunduğunuzda, ekran otomatik olarak aşağı kaydırılır ve daha fazla içerik yakalanır.

Kırpma işareti ile ekran görüntüsünün bir kısmını kırpın. Kırpılan alan Galeri’ye kaydedilecektir.

Düzenleme (kalem) işareti ile ekran görüntüsünün üzerine not yazın ya da görüntünün üzerinde çizim yapın.

Paylaşma sekmesi ile ekran görüntüsünü başkalarıyla paylaşın.

Yukarıdaki seçenekler yakalanan ekranda görünmüyorsa, Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler üzerine dokunun ve ardından Akıllı yakalama tuşuna dokunarak bu özelliği etkinleştirin.