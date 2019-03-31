Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy A50 SIM kart takma konusunda bilgilendirmek istedik.

Bu isteği bir ziyaretçimiz bize gönderdi. Bildiğiniz üzere Galaxy A50 modeli çift SIM kartlı ve tek SIm kartlı olmak üzere iki farklı modeli bulunmaktadır. Genellikle SIM kart tepsileri hemen hemen aynı şekilde kullanılıyor fakat biz size yinede bilgi vermek istedik.

Samsung Galaxy A50 kullanım kılavuzunu açtığımızda çok güzel bir şekilde gösterilen fotoğraf bulduk. Bu eklediğimiz fotoğraf ile rahatça takabilirsiniz.

Not: Galaxy A50 modeli Nano SIM kart ile çalışmaktadır. Eğer NANO SIM kartınız yoksa kullandığınız GSM Operatörünüzden ücretsiz olarak SIM kartınızı değiştirebilirsiniz. Galaxy A50 konusunda sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.