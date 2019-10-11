Samsung Galaxy A30s İnceleme

Samsung’un A serisi akıllı telefonları “s” modelleriyle yenileniyor. Bu sene sunulan seriler arasında en çok dikkat çeken modeller de “s” serisi akıllı telefonlar oldu. Bu noktada markanın yeni akıllı telefon modellerinden birisi de Samsung Galaxy A30s akıllı telefonları.

Fiyat performans yönü öne çıkan akıllı telefonların özelliklerinin neler olduğuna ve telefonların tasarımının nasıl olduğuna bakalım.

Samsung Galaxy A30s Tasarımı

Yenilenmiş olan akıllı telefonlarda dikkat çeken bir tasarıma yer veriliyor. Telefonun ön yüzünde bir çentik alanı var. Infinity U ekran tasarımı olarak bilinen ekran tasarımıyla gelen yeni akıllı telefonların, ön kısımda sadece tek bir kamera kullandığını görüyoruz. Zaten çentik alanının dışında çerçevesiz bir yapı söz konusu. Özellikle yanlardan çerçevesiz bir akıllı telefon sunulmuş.

Bunun dışında telefonun arka kapak kısmında ise parlak renklerin öne çıktığını net bir şekilde görüyoruz. Arka kısımda Herhangi bir parmak izi sensörü bulunmuyor. Açıkçası arka kapak bölümünde yer alan tek detay üst üste sıralı olan kameralar. Üst üste sıralı 3 kamera kullanılan akıllı telefonun, kameralarının hemen altında bir flaş ışığı bulunmakta.

Bu detaylarıyla tasarımın bir hayli başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. Özellikle renk konusunda başarılı seçenekler var. Gövde malzemesi kısmında ise cam görünümlü plastik arka kapak dikkat çekiyor. Bunun dışında çerçeve malzemesi kısmında ise polikarbonat malzeme kullanılıyor.

Telefonun Ölçüleri: 158.5 mm X 74.7 mm X 7.8 mm

Ağırlık: 166 gram

Renkler: Beyaz, Siyah, Mavi

Samsung Galaxy A30s Ekran Özellikleri

Samsung, ekran konusunda zaten kendisini kanıtlamış bir marka. Samsung Galaxy A30s modelinde yer verilen ekran özellikleri de markanın kalitesini ortaya koyuyor. Bu noktada yeni serinin ekran kısmında 6.4 inçlik bir panel dikkat çekiyor. 6.4 inçlik panelle beraber 720 X 1560 piksel çözünürlük değerine yer veriliyor.

Bu çözünürlük değeriyle telefonların piksel yoğunluk değeri 268 PPi seviyesine çıkmış. Yine Samsung, bu modelde de Super AMOLED panele yer veriyor. %84.5 ekran gövde oranının sunulduğu akıllı telefonlarının çerçevesiz tasarıma yakın bir ekran yapısı var.

Samsung Galaxy A30s Teknik Özellikler

Yeni akıllı telefonların teknik özellikleri kısmında orta segment detaylarını görüyoruz. Bu modelde Exynos 7904 serisi işlemciler var. 1.8 GHz saat hızına sahip olan işlemciler, 14 nm üretim sürecinden geçiyor.

Grafik birimi kısmında da Mali-G71 MP2 grafik birimi karşımıza çıkıyor. İşlemcilerin yanında gelen RAM miktarının ise 4 GB RAM olarak açıklandığını ekleyelim. Burada 3 GB RAM seçeneği de mevcut. RAM kısmında 3 ya da 4 GB seçeneğinin sunulmasıyla beraber depolama alanının değiştiğini de söyleyelim. 32, 64 ve 128 GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor.

Kamera Özellikleri

Samsung Galaxy A30s, kamera konusunda başarılı bir akıllı telefon. Telefonun 25 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklığında ana kamerası var. Full HD çekim kalitesine sahip olan kameraların yanında 8 MP f/2.2 diyafram açıklığı bulunan ikinci kamera mevcut.

Son olarak derinlik algısı için kullanılan bir de üçüncü kameranın bulunduğunu ekleyelim. Bu kamera 5 MP değerinde. Ön kameralara geçtiğimiz zaman ise 16 MP değerinde tek bir ön kamera karşımıza çıkıyor. f/2.0 diyafram açıklığında olan tek ön kamera Full HD çekim yapabiliyor.

Pil Durumu

Hızlı şarj destekli akıllı telefon modellerinden biri olan Samsung Galaxy A30s akıllı telefonlarında 4000 mAh değerinde bir batarya kullanılmış. 15W hızlı şarj sunan akıllı telefon USB Type C üzerinden şarj oluyor.

Satış Fiyatı

Ülkemizde en çok satan akıllı telefon modellerinden biri olmasını beklediğimiz A30s modelinin satış fiyatı ise 2000 TL ile 2200 TL arasında değişiklik gösteriyor.