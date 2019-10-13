Samsung Galaxy A30s ekran görüntüsü alma

Samsung’un yeni akıllı telefon modeli Galaxy A30s uygun fiyatı ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çekti.

İlk defa akıllı telefon alacaklar yada ilk defa Samsung marka akıllı telefon kullanacaksanız ekran görüntüsü alma konusunda bilgi vermek istedik. Aslında hemen hemen her telefonda ekran görüntüsü alma işlemi aynıdır. Sensörler sayesinde farklı yöntemler ile alanabildiği için bu konuyu açmak istedik.

1. yöntem: Her telefonda olduğu gibi Galaxy A30s’da ses kısma tuşu ile güç düğmesine aynı anda 2-3 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır.

2. yöntem: Sensörler yardımı ile elimizi sağa sola kaydırarak Screen Shot alabiliriz. Kaydırarak ekran görüntüsü yakalama özelliği etkinleştirilmemişse bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler → Hareketler ve işaretler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşuna dokunarak ayarı etkinleştirin.