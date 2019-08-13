Samsung fabrika ayarlarına döndürme (Galaxy A80)

Telefon kilitlenmeleri ve geçici donmalardan dolayı genellikle fabrika ayarlarına döndürmeyi tercih ederiz.
Bu yazıda sizlere Samsung Galaxy A80 modeli için cihazı sıfırlama ve zorla yeniden başlatma adımları hakkında bilgilendirmek istiyoruz.
Akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz oyun, uygulama gibi 3.parti yazılımlar telefonlarımıza zarar verebilmektedir.
Kilitlenen bir samsung modelini zorla yeniden başlatmak istiyorsanız Cihazınız donduysa ve tepki vermiyorsa, cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşu ile Ses Kısma tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basmanız yeterli olacaktır.
Cihazı fabrika ayarlarına döndürmek istiyorsanız eğer aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.
Ayarlar uygulamasını başlatın, Genel yönetim → Sıfırla → Fabrika ayarlarına sıfırla →Sıfırla → Tümünü sil üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayınız.
Cihazınızı yedekleme konusunda destek isterseniz bize yorum yazmanız yeterli olacaktır.