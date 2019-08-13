Son Haberler

Samsung fabrika ayarlarına döndürme (Galaxy A80) Telefon kilitlenmeleri ve geçici donmalardan dolayı genellikle fabrika ayarlarına döndürmeyi tercih ederiz. Bu yazıda sizlere Samsung Galaxy A80 modeli için cihazı sıfırlama ve zorla yeniden başlatma adımları hakkında bilgilendirmek...

Galeriye şifre koyma (Xiaomi) Sizlere bu sefer galeri gizleme nasıl yapılır konusunda anlatım yapmak istedik. Akıllı telefonumuzda en önemli yer kesinlikle fotoğraflarımızın ve videolarımızın olduğu bölümdür. Eğer galeri klasörünüzün başkaları tarafından açılmasını istemiyorsanız...