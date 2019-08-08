Samsung ekran görüntüsü alma (Galaxy A80)

Bu yazıda sizlere Samsung Galaxy A80 ekran görüntüsü alma konusunda bilgilendirmek istedik.

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan özelliklerin başında kesinlikle ekran görüntüsü alma işlemi gelmektedir. Galaxy A80 modelinde iki farklı yöntem ile ekran görüntüsünü alabilirsiniz.

1.Yöntem

Bu yöntem hemen hemen her akıllı telefonda olduğu gibi ses kısma tuşu ile güç tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Almış olduğunuz ekran görüntüsüna telefonunuzda bulunan galeri klasöründen ulaşabilirsiniz.

2.Yöntem

Samsung Galaxy A80’de bulunan sensörler sayesinde elinizi ekranın üzerinde sola yada sağa kaydırarak screen shot alabilirsiniz. Telefonu ilk aldığınızda bu özellik çalışmayabilir. Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler → Hareketler ve işaretler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın seçeneğini aktif etmeniz yeterli olacaktır.