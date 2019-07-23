Samsung dosyalarınızı herkesten nasıl gizlersiniz?

Teknoloji konusunda bir lider olarak Samsung sık sık kendini yenilemesiyle tüketicilerin en çok tercih ettiği marka haline geldi. Samsung markasının her teknoloji modelinde belli bir tüketiciye hitap ettiği görülür. Bu nedenle Samsung, üretmiş olduğu modeller ve bu modellerin kullanımı konusunda önemli bir hassasiyette bulunur. Samsung, ürettiği modellerin hem kullanıcıya kolaylık hem de uzun soluklu olması için gerekli olan çalışmalarda bulundu. Son zamanlarda yaptıkları kolaylık ve telefonlara gelen güncellemeler kullanıcıları oldukça memnun etmiş ve istedikleri şeyi onlara pratik bir şekilde sunmuştur. Bahsedilen kolaylık ise son zamanlarda kullanıcıların en ihtiyaç duyduğu dosyalara gelen ‘gizlilik’ özelliğidir.

Dosya Gizleme Nedir?

İnternet kullanımının artması, sosyal medyanın genişlemesi ve özel alanlarını bu nedenlerle kısıtlanmış hisseden kullanıcılar için en güzel uygulamayı Samsung sunmuştur. Bu özellik, akıllı telefonlarında istedikleri her türlü bilgiyi sadece bir tuşla gizleyerek insanlara kolay yollu bir çaredir. Üstelik bu özelliği kullanabilmek için Android işletim sisteminden ekstra bir uygulama indirmek ya da para ile satın almaya gerek yoktur. Bu özellik Samsung akıllı telefonların işletiminde bulunan kusursuz bir özelliktir.

Peki, bu dosya gizlemeyi nereden, nasıl yapabiliriz?

Samsung Akıllı Telefonlarda Dosyalarınızı Nasıl Gizlersiniz?

İstediğiniz dosyayı gizlemek için öncelikle Samsung akıllı telefonunuzda menüden ‘ayarlar’ kısmına girerek, sonrasında gizlemek istediğiniz dosyanın üzerine uzun soluklu bir şekilde dokunarak dosya seçeneklerinin açılmasını bekleyin. Açılan bu dosya seçeneklerinden ‘yeniden adlandır’ seçeneğine dokunarak dosyanızın ismini ‘’.’’ nokta yaparak yeniden kaydetmeniz gerekir. Nokta koyarak kaydettiğiniz bu dosya cihazınızda gizlenmiş olacaktır.

Gizlediğiniz bu dosyanızı tekrar görmek isterseniz yapacağınız işlem yine çok kolaydır. Aynı şekilde tekrar ‘ayarlar’ kısmına girerek ‘gizli dosyaları göster’ seçeneğine tıklayarak dosyanızı tekrar görebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra dosyanızı tekrar görünür hale getirirsiniz eğer gizlemek isterseniz aynı işlemi tekrarlamanız gerekir.

Görmüş olduğunuz gibi yapacağınız küçük bir işlemle dosyanızı gizleyip tekrar görünür hale getirebilirsiniz. Bu basit özellik sayesinde ne uygulama indirmenize ne de uygulama satın almanıza gerek kalmadı. İstediğiniz takdirde ya da istediğiniz bir zaman çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz.