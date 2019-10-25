Samsung bildirimler sadece Wi-Fi’de geliyor

Mail yoluyla gelen bir soruyu yanıtlamak istedik. Aysun hanım Samsung Galaxy A9 2 018 kullancısı olduğunu ve karşılaştığı sorunu aşağıda yazmıştır.

Soru: Merhabalar Samsung A9 2018 kullanıcısıyım. Telefonuma mobil verideyken bildirimler gelmiyor. Wi-Fi ye bağlandığında hepsi peşpeşe geliyor ama mobil veride bildirim yok. Yapmadığım ayar kalmadı bütün bildirimler açık veri tasarrufu kapalı. Sıfırlama yaptım yine yok. Telefonu aldığımdan beri ne mail ne de başak bildirimler wi-fi haricinde gelmiyor. Mobil verideyken sadece uygulamaya girersem görebiliyorum.

Cevap: İlk olarak Xiaomi kullanıcısı olduğumuz için size nokta atış yardımcı olamayacağız. Fakat Xiaomi telefonunda sizin sorununuza çözüm olacak bir yer bulduk. Aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz üzere”Senkronizayon” bölümünde bildirimleri Yalnız Wi-Fi kategorisini göreceksiniz. Büyük ihtimal sizin sadece burası açık.

Galaxy A9’da senkranizasyon bölümünü bulup Wi-Fi bölümünün kapalı olup olmadığını kontrol edebilir misiniz? Ayrıca fotoğrafda gözüken bölümde Hesap ekle’ye bildirimlerin gelmesini istediğiniz uygulamalarını yada hesapları ekleyiniz.

Bizde bu zamanda Galaxy A9 modeli denk gelirse size daha fazla yardımcı oluruz.