Rehber’de olmayan numaralar beni WhatsApp gruplarına alıyor

Hemen hemen her telefonda yüklü olan WhatsApp uygulaması hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere WhatsApp’ta grup kurularak toplu şekilde iletişim kolaylaşıyor. Tabi Bu gruplara rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerde sizi direk olarak alabiliyor. Peki rehberinizde olmayan kişilerin sizi WhatsApp gruplarına dahil etmemesi için ne yapılmalı konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

İlk olarak WhatsApp uygulamasını açınız

Daha sonra sağ en üstte 3 nokta üst üste tuşuna basınız.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi “Gizlilik” sekmesine tıklayınız.

Gizlilik sekmesine tıkladıktan sonra “Gruplar” kategorisini göreceksiniz.

Gruplar sekmesine girdiğiniz ilk olarak “Herkes” seçeneceğini otomatik olarak gözükecektir. Siz burayı “Kişilerim” diğer seçerseniz eğer artık sadece rehberinizde kayıtlı olan kişiler sizi gruplara ekleyebilecektir. En alttaki seçeneği kullanırsanız eğer belirlediğiniz kişiler sizi sadece gruplara ekleyecektir.