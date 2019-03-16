Reeder P13 Lite özellikleri ve yorumları

Uygun fiyatlı olsun ve ortalama bir performans sunan bir telefon arıyorsanız Reeder P13 Lite teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.

Kullanıcıların birçoğu akıllı telefonlardan çok fazla birşey beklemeden kullanmaktadır.

Reeder P13 Lite özellikleri

Reeder’ın bu modelinde 5.7 inçlik 282 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunuyor. Ekran/gövde oranı ise % 72.12’dir. Batarya kapasitesi ise 2500 mAh’dır. Performans olarak baktığımızda ise 1.5 GHz hızında çalışan MediaTek MT6739 chipset bulunmaktadır. 1 GB RAM, 16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. MicroSD kart ile kapasitesini artırabilirsiniz. Reeder P13 Lite kamera donanımında ise 8 MP arka kamera ve 0.3 MP ön kamera bulunmaktadır. 4.5G desteği olan bu model 999 TL’den satılmaktadır.

Bu modelin üretilme amacı tamamen ekonomik olarak yeterli seviyede bütçesi olmayanlar için üretilmiş bir akıllı telefondur. Yani bu teknik özelliklerde telefon üretilir mi diye kısıt görüşlü yorumlar lütfen göndermeyiniz. Bu modelin bütçesine bile zor çıkabilen kişilerin olduğunu unutmayınız.