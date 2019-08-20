Reeder A8i tablette PUBG açılmıyor

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PUBG Mobile oyununu Reeder A8i tabletime google play store’dan indirip kurdum. Oyunun giriş ekranı açıldıktan sonra facebook hesabım ile giriş yaptım. Fakat hemen sonrasında cihazınız şu anda desteklenmiyor, ancak daha sonra desteklenenler arasında girecek uyarısı verdi ve oyun kapandı. Bu oyunu bu tablette oynama imkanım yok mu?

Merhabalar,

Maalesef şu an için bu tablet modelinde bu oyunu oynama gibi şansınız yok. Mecburen PUBG yapımcı şirket Tencent’in güncelleme yaparak bu modele dahil etmesi gerekiyor. Fakat şirket bu tarz eksiklikleri pek dikkate almıyor. Beklemeyi tercih edebilir yada illa ben bu oyunu oynamak istiyorum diyorsanız model değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca oynamak istediğiniz modelde oynama şansı verilsede performans olarak bekleneni bulamazsınız. Grafik ve RAM düşük olduğu için oyun tadı pek olmayacak gibi gözüküyor.