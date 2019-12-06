Redmi Note 8 pro hızlı şarj bitmesi ve hoparlör sesi azalması

Bildiğiniz üzere Xiaomi modellerinin birçoğuna MIUI 11 güncellemesi geldi.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro kullanıcısı bir ziyaretçimiz bu güncellemeyi yaptıktan sonra gözle görünür şekilde hızlı şarj tüketimi ve hoparlör sesinin oldukça az geldiğine dair sorun yaşıdığını ve bu sorunun çözümü konusunda destek istemiştir.

Forum sitelerine de baktığımızda bu sorun ile karşılaşan bazı kullanıcıların olduğunu gördük. Çözüm olarak ise MIUI 11 güncellemesini tekrar yüklemek olduklarını yazmışlar. Telefona hard format atarak temiz bir kurulum ile yapılmasını öneriyorlar. Önceki sürüm ile yeni sürüm dosyaları bazen çakışma ihtimali olduğunu ve en iyisi olarak hard format ile yeniden kurulum yapılması öneriliyor.

Ayarlar bölümünde yer alan Yedekle ve sıfırla bölümünü yapmayınız. Bu işlem sadece verileri siliyor. Siz ses kısma ile güç tuşu ile yapılan reset işlemini yapınız.

Xaiomi Redmi Note 8 Pro hard format nasıl yapılır?

İlk olarak telefonu kapatınız.

Kapandıktan sonra ses açma ile güç tuşuna aynı anda basılı tutunuz.

5-6 saniye sonra redmi yazısı görülecek ve basılı tutmaya devam ediniz.

Karşınıza Reboot, Wipe Data ve Connect with MIAssistant diye menü çıkacaktır. Burada tuşlara basmayı bırakabilirsiniz.

Siz buradan Wipe Data seçeneğine ses tuşu ile seçim güç tuşuna basınız.

Bu işlemden sonra bir ekran daha çıkacaktır. Ekranda Wipe All Daha ve Back To Main Menu yazacaktır.

Güç tuşu ile onaylarak Wipe All Data seçeneğine basınız.

Confirm seçeğini onaylayınız.

İşlem bu kadar

Yukarıdaki adımları uyguladığınızda telefona hard format atmış olacaksınız. Xiaomi Redmi Note 8 Pro hard format atmadan önce şarjınızın en az yüzde 50 seviyesinde olmasına dikkat ediniz. Yeniden yükleme yaparken şarj bitmesi durumunda teleofna daha büyük hasarlar verebilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro hard format atma konusunda yardım isteyen olursa bize yorum yazarak ulaşabilir.