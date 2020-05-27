Realme 6S performansı dikkat çekiyor

Çinli teknoloji devi Realme, mart ayı içerisinde duyurduğu Realme 6 ailesine bir yeni modelini daha kattı.

Realme 6s teknik özelliklerine kısaca bakalım. Bu modelde 6.5 inçlik IPS LCD ekran teknolojisi bulunmaktadır. 405 PPI Piksel yoğunluğunda yüksek ekran çözünürlüğüne sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise % 83.96 gibi oldukça iyi bir orana sahiptir. Bu telefonu 4300 mAh’lık 30w hızlı şarj teknolojiye shaip batarya desteklemektedir. Kamera özelliklerinde ise 48 MP arka ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamera, 2 MP üçüncü ve 2 MP çözünürlüğünde dörtdüncü arka kamerası bulunmaktadır. Selfie kamerası ise 16 MP’dir.

Performans olarak 2.05 GHz hızında çalışan MediaTek Helio G90T chipset yer alıyor. 4 GB RAM ile oldukça başarılı bir performans hedeflemektedir. 64 GB’lık dahili depolama hafızasını microSD kart ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz. Suya karşı dayanıklılık, Radyo ve parmak izi okuyucusu ile dikkatleri üzerine çekti.

Realme 6s henüz Türkiye satış fiyatı belli olmadı. Realme 6S yurtdışında 1500 TL civarlarında satılacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda da herhangi bir netlik bulunmuyor.