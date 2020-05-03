Ragnarok dizi yorumları

Netflix platformunda yayınlanan Ragnarok dizisinen bahsetmek istiyoruz.

Bilim kurgu seviyorsanız ve daha önce yenilmezler filminde Thor karakterine bayılıyorsanız bu dizi tam size göre diyebiliriz.

Thor karakterini David Stakston başarılı bir şekilde canlandırmaktadır. Dizide magne olarak dikkat verme hastalığı ile pek fazla popüler olamamaktadır. Taki yanlış bir kadının anlına elini süresiye kadar.

2020 yılında gösterime giren Ragnarok dizisi Thor’u anlatmaktadır. Devler ile tanrılar arasında savaş tekrardan başlıyor. Oyuncu kadrosunda David Stakston, Jonas Strand Gravli, Herman Tømmeraas bulunmaktadır.

Ragnarok dizisi ortalama olarak her bölümü 45 dakikadır. Toplamda şu an 6 bölüm’den oluşmaktadır. Özellikle bu koronavirüs karantina günlerinde bir çırpıda bitiriyorsunuz. Özellikle 6.bölüm bitiş sahnesinden sonra Ragnarok 7.bölüm ne zaman gelecek diye merak etmeye başlıyorsunuz.

Netflix uygulamasında “Çok yakında” bölümüne girdiğiniz maalesef yeni bölüm hakkında herhangi bir yeni fragman ve yayınlanma tarihi gözükmüyor. Salgının devam ettiği bu günlerde dizilerin yeni bölümlerini bekleme yanlış olacaktır. Yeni haber geldiğinde bu yazının altında sizleri bilgilendireceğiz.