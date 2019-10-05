PUBG’de engellendiğimi nasıl anlarım sorusu geçtiğimiz haftalarda birkaç kez geldi.

Çok fazla deneme yapma şansımız olmadı fakat geçen gün bir arkadaşı engelleyip deneme yanılma yöntemi yaptı. PUBG’de arkadaş listenizde istemediğiniz bir kişiyi ister engelleyebilir isterseniz arkadaşlıktan çıkartabilirsiniz.

PUBG’de engellediğinizi anlamanın birkaç tane yöntemi mevcuttur.

Engellendiğiniz zaman kişiyi listenizde görebilirsiniz. Oyuna davet attığınızda karşı tarafa davet gitmeyecektir. Attığınız mesajlarda engellendiğiniz kişiye ulaşmayacaktır. Sonuç olarak engellediğinizi sadece bu iki ihtimal ile değerlendirebilirsiniz. Bunun haricinde bizim bildiğimiz herhangi bir yöntem bulunmamaktadır.

PUBG’de engellediğinizi anlamanın başka bir yöntemi bulunuyorsa ve biliyorsanız bize yorum yazarak gönderebilirseniz çok memnun oluruz. Bizim amacımız güzel bir sayfa paylaşımı yaparak detaylı iletmektir.

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