PUBG şekilli nick için üçgen sembolü ekleme

PUBG Mobile oyunu çıktığı ilk günden itibaren hergün milyonlarca kişi tarafından online olarak oynanmaktadır.

Ne kadar çok hileciler yüzünden eleştiri yağmuruna tutulsada oyun tutkunları vazgeçemiyor. Bildiğiniz üzere PUBG Mobile 4 kişilik takım ile oynanabiliyor. Özellikle ekibiniz varsa, uzun bir zamandır oynuyorsanız şekilli nick ihtiyacı duyulmaktadır. Genel olarak PUBG Mobile şekilli nicklerin başında üçgen işaretleri gelmektedir. İsim sonlarına ve başlarına koyulan üçgen işaretleri ile farklılık yaratabiliyorsunuz.

◄ ◂ ▴ ▾ ▸ ◁ △ ▽ ▲ ▼ ⊳ ► ◀ ◣ ◥ ◤ ⊲ ⊴ ⊵ ◅⋪ ⋫ ⋬ ⋭ ▻ ▵ ▿ ◃ ⋗ ⊿ ◬ ▹ ◭ ◮ ⫷ ⫸ ◢ ▶ ▷ ∆ ∇⋖≜ ⑅

Yukarıda gördüğünüz herhangi bir üçgen şeklini kopyalayıp isminize ekleyebilirsiniz. Tabi isminizi değiştirmek için mecburen envanterinizde PUBG isim değiştirme kartınız olmak zorundadır. Eğer kartınız yoksa klan’dan alabilirsiniz. Klan bölümüne girdiğinizde dükkan kategorisi altında isim değiştirme kartı alabilirsiniz. PUBG isim değiştirme sık sık yapamayacağınız için iyi düşünüp isminizi değiştiriniz. Farklı bulamadığınız bir üçgen sembolü varsa bize image olarak adres gönderebilirseniz sitemize ekleriz hemen.