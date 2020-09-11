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PUBG New ERA takılma ve ısınma sorunları başladı

tarafından 11 Eylül 2020 Tarihinde eklendi

PUBG Mobile oyunu şüphesiz son zamanların en çok oynanan ve konuşulan mobile savaş oyunu oldu.

Her sezon getirdiği güncellemeler ile kendi kalitesini öne çıkarmıştır.

Fakat bu sefer PUBG Mobile New ERA güncellemesi performans açısında çok büyük sıkıntılar çıkardı. Bu güncelleme ile oyun baştan aşağı yenilendi. 1 GB’dan fazla güncelleme alan PUBG Mobile New ERA güncelleme sonrasında takılma sorunu başladı. Oyun içerisinde saniyelik takıntılar oluşmaya başladı. Bu kısa süreli takılmalar oyun içerisinde çok sık yaşanmaktadır. Özellikle çatışma anında sizi dezavantajlı duruma getirmektedir.

Bizzat Xiaomi Pocophone F1 ile Redmi Note 8 Pro ve Galaxy S8 Plus modellerinde denedik. Bu 3 telefonda 6 GB RAM’li ve grafik işlemcisi oldukça iyi telefonlardır. Bir önceki güncelleme gram takılma ve ısınma sorunu olmuyordu. Maalesef bu güncelleme bu telefonları bile kasmaya başladı.

Pocophone F1 modeli sıvı soğutmalı olmasına rağmen ısınmaya başladı. Bir önceki sürümde gram ısınmayan telefon bu güncelleme ile yanacak duruma gelmeye başladı.

Ayrıca kulaklık sorunuda oldukça arttı. Oyuna girdiğinizde kulaklıktan konuştuğunuz karşı tarafa gitmiyor. Oyundan çıkıp girdiğiniz zaman düzeliyor. Önceki sürümde az denk geliyordu fakat bu sürümde oldukça fazla sıklaşmaya başladı.

PUBG Mobile hakkında sizden görüşlerinizi bekliyoruz.

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