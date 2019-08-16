PUBG güncellemede yeterli alan yok uyarısı

PUBG Mobile oyunu için 14 Ağustos 2019 günü 700 MB civarında büyük bir güncelleme geldi.

Bu güncelleme sonrasında oyunun arayüzü baştan aşağı yenilendi diyebiliriz.

Bazı akıllı telefonlarda PUBG Mobile güncellemesi yapmak istediğinde yeterli depolama alanı yok hatası almaktadır. Yeterli hafızası olanlar bu durum karşısında çözüm aramaktadır. Bu uyarıyı alanlar oyunu komple kaldırıp baştan kurması yeterli olacaktır. Bu sayede sorunsuz olarak oyunu güncellemiş olacaksınız. Tabi yeterli alanı olanlar için bu durum geçerlidir. Eğer yeriniz yoksa güzel bir temizlik yapmanız gerekmektedir.

Bu güncelleme ile aşağıdaki yenilikler geldi.

1. Yeni Hastalık modu ve haritası. Zombi olarak oyuna katıl!

2. Yeni karakter sistemi – daha fazla görünüm ve beceriye sahip ol!

3. Korsan temalı ana menü ve Küresel Hazine Avı!

4. 8. Sezon Royale Pass ile popüler ögeler tekrar oyunda!

5. Günlük görev sistemi geliştirildi.

İyileştirmeler

1. Android paketi küçültüldü.

2. Envanter arayüzü düzenlendi.

3. Tırmanma hataları.

4. Karakterlerin binalara takılma hatası.

5. Sosyal hesapların avatar değiştirme sorunu.