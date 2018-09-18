PSVR Nasıl Televizyonsuz Kullanılır?

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PSVR, televizyon olmadan hiç kullanılmamıştır. Fakat bu kullanılamayacağı anlamına gelmez. Eğer PSVR kullanıcısının bir sanal gerçeklik gözlüğü var ise PSVR, televizyonsuz kullanılabilir.

Yalnız bunun için PSVR’nin güncel olması gerekir. Eğer güncel değil ise sanal gerçeklik gözlüğüne bağlanamaz. Sadece sanal gerçeklik gözlüğü ile değil, bilgisayar monitörüne veya diz üstü bilgisayara da bağlanabilir. Fakat bunun için birkaç ekstradan ekipman gerekebilir. Bu ekipmanlardan ilki Html iletişim kablosu olabilir. Html kablosu PSVR ile monitör arasında bağlantı kurmak için kullanılır.

PSVR Sanal Gerçeklik Gözlüğüne Nasıl Bağlanmalıdır?

Öncelikle hiçbir fiziksel temas bağlanmak için gerekli değildir. Sadece internet olmalı ve uzaktan bağlanma sistemi devreye sokulmalıdır. Öncelikle sanal gerçeklik oyunlarının haricinde de bu cihaz oyun destekleyebiliyor. Yapılması gereken sanal gerçeklik gözlüğünü sanal olarak PSVR aygıtına bağlamak olacaktır. İlk olarak sanal gerçeklik gözlüğünden ayarlar kısmına girilir. Daha aygıtlar seçeneğinden PSVR aygıtı seçilir. Daha sonra gerekli ayarlar yapıldıktan sonra oyun oynanabilir.

Playstation Türkiye’de Ne Zaman Satışa Sunuldu?

Playstation VR Türkiye’de ilk olarak 2017 yılını ocak ayında satışa sunuldu. Satıştan yaklaşık 2 ay sonra, yoğun talep üzerine yeni PSVR Türkiye’ye geldi. PSVR sayesinde insanlar oyunun tadını sonuna kadar çıkarmaya başladı. İçeresinde 2 adet oyun bulunuyordu. Bunlardan birisi Playstation tarafından üretilen, RIGS adında açık dünya oyunları da mevcuttu. Bu sayede insanlar, yeni oyunun keyfini doyasıya çıkarttılar. Bu oyunlar sayesinde oyuncular sanal dünyanın zevkine varabildi. Yine bu oyun, ilk sanal gerçeklik oyunu olarak tarihe geçti.

Playstation Vr Nasıl Kullanılır?

İlk olarak Playstation VR’ı kullanabilmek için şarjının %100 olması gerekir. Daha sonra oyuncu kendi isteğine göre oynanış metodunu ayarlamalıdır. Sonra göz kısmının tam optiklere gelmesi gerekir. Daha sonra yandaki tuş ile sanal dünyaya giriş yapılır. Boş bir odada istenilen yöne doğru hareket edilmelidir. Oyuncu dilerse oynadığı oyuna arkadaşlarını da davet ederek canlı bir şekilde oynayabilir. Playstation VR sayesinde oyuncular sanal dünyayı gerçek dünyaya taşıyabiliyor. Bu sayede insanlar rahatça oyun oynayabiliyorlar.