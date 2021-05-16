Sitemizi takip edenler uzun süredir Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuzu bilmektedir. 2 yıldır sorunsuz olarak kullandığımız telefonda hayalet ekran sorunları artmaya başladı. Öncelerinde çok ufak ufak bu ghost screen sorunu başlamıştı fakat bizim dikkatimizi çok çekmiyordu. Şimdi artık bu sorun dikkatimizi çekmeye başladı.

Aslında tahmini olarak 6 ay önce civarlarında başladı sorunumuz. Her geçen gün hayalet ekran sorunu artış gösteriyor.

Pocophone F1 ghost screen hatası ne diye merak ediyorsanız kısaca şöyle açıklayalım;

Örneğin sabit bir olarak bir uygulama açtınız ve uzun süredir ekran sabit kaldı. Daha sonra bu pencereyi değiştirdikten sonra hala arka planda bir önceki uygulamanın izleri gözükmektedir. İlk zamanlar bu izler hızlı bir şekilde kayboluyordu. Şimdi ise daha geç gitmeye başladı.

Mobil veride PUBG Mobile oynadığımız zaman telefon aşırı şekilde ısınmaktadır. Ekran sıcak olduğu için ghost screen daha çok belirginleşiyor. PUBG oyununu kapattıktan sonra hala sabit kalan pencere izlerini görebilirsiniz.

Şarjda oyun oynamayı denemeyin deriz. Neden derseniz zaten telefon ısınıyor ekstradan şarjda oynayarak iki kat ısınmasını sebep olacaksınız.

Pocophone F1 Ghost Screen (Hayalet ekran) sorunu nasıl çözülür konusuna geçtiğimizde ise ekranın değişmesinden başka çaresi bulunmamaktadır. Servis garantiniz devam ediyorsanız ücretsiz olarak değiştirebilirsiniz. Garanti süreniz bittiyse mecburen ücretli olarak ekranı değiştirmeniz gerekiyor.