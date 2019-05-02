Pocophone F1 4.5G’den 3G yapma

Daha önceki yazımızda sizlere artık Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuzu ve sizlere bu telefon hakkında elimizden geldiği kadar bilgilendirmeler yapacağımızı yanıtlamıştır.

Bir ziyaretçimiz Pocophone F1 aldığını ve 4.5G’den 3G’ye nasıl çevirebileceği konusunda yardım istemiştir.

Bazı bölgelerde 4.5G hızı oldukça düşüktür. 4.5G çekiyor gözüküyor fakat hızı düşük olmaktadır. Bu gibi durumlarda 3G bağlantısını tercih etmek daha mantıklı olmaktadır. Pocophone F1’de 4.5G’den 3G’ye geçmek için ilk olarak “Ayarlar” menüsüne giriniz.

Daha sonra “SIM Kartlar ve Mobil Ağlar” kategorisine giriniz.

Bu ekranda en üst kısımda GSM operatörünüzün adı yazdığı yere tıklayınız.

Açılan ekranda “Tercih edilen ağ türü” bölümünü göreceksiniz.

Son olarak bu bölümde 3G öncelikli bölümünü seçtiğinizde artık telefonunuz 3G bağlantısı ile bağlanacaktır.

Pocophone F1 hakkında bize sormak istediğiniz her türlü soruyu yorum yazarak gönderebilirsiniz.