Bilim ve Teknoloji

Poco F4 GT Türkiye’ye gelecek mi?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Nisan 2022
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Fotoğraf: Epey

Poco F4 GT teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni tanıtılan bu modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini birçok kişi merak etmektedir. Poco serisi ülkemizde oldukça tutulan bir seri oldu. Genellikle oyun tutkunları Poco serilerine daha fazla ilgi göstermektedir.

Poco F4 GT modeli Türkiye pazarına kesinlikle gelecektir. Yazımızın başında bulunan ekran görüntüsünde Trendyol, Hepsiburada, Mediamarkt, gittigidiyor ve N11 gibi büyük E-Ticaret sitelerinin satacağını görüyoruz.

Poco F4 GT modelinin önce çıkan özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle chipset olduğunu düşünüyoruz. 3.0 Ghz hızında 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset ile geliyor. Fiyat konusuna geldiğimizde ise maalesef herhangi bir net bilgi bulunmuyor. Gelişmeler oldukça sizlere bu konu üzerinden bilgilendirme yapmaya çalışacağız.

Poco F4 GT teknik özellikleri

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Nisan 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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