Bilim ve Teknoloji

Oyun odaklı Poco F4 GT özellikleri etkileyici

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Nisan 2022
1 1 dakika okuma süresi

Poco F4 GT modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Birçok amiral gemisi modellere baktığımızda oldukça kuvvetli donanım ile gelmektedir. İlk olarak Poco F4 GT ekran bölümüne geçelim; 6.67 inçlik 395 PPI Piksel yoğunluğunda AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. Ekran yenileme hızı 120 Hz olduğunu belirtelim. Ekran/Gövde oranı is % 85.98 gibi oldukça başarılı bir orandır.

Telefonun batarya bölümüne geçtiğimizde ise 4700 mAh‘lık güçlü bir batarya bulunuyor. Ayrıca bu bataryayı 120 W ultra hızlı şarj özelliği ile tahmini olarak 30 dakika civarında tam dolu şarj yapabilirsiniz. Bu şarj hızı Xiaomi Mi 11T pro modelinde kullanılıyordu.

Poco F4 GT preformansı nasıl diye merak ediyorsanız 3.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti bulunmaktadır. İşlemci olarak tam bir amiral gemisi modeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

8 GB RAM ve 128 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Poco F4 GT microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıt maalesef hayır olacaktır.

Poco F4 GT kamera donanımına baktığımızda ise 64 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. İkinci arka kamera 8 MP, Üçüncü arka kamera 2 MP çözünürlüğüne sahiptir. Ön kamera ise 20 MP çözünürlüğüne sahiptir. Kızılötesi ve NFC özelliğinin de olduğunu hatırlatalım.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Nisan 2022
1 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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