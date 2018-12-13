Piranha 6601 park sensörü fiyatı ve özellikleri nasıl?

Gelen bir soruda takipçimiz bize bir markete Piranha 6601 park sensörü geleceğini ve internetteki fiyatına göre değerlendirmemizi istemiştir.

Bu soru geldikten sonra araştırma yaptık ve bu ürünü getiren market zincirini gördük. Yayınlanan broşür’de fiyatını 49.95 TL olduğunu gördük.

Evet bu fiyat çok çok iyi diyebiliriz. Neden derseniz aynı ürün E-Ticaret sitelerinde 69 TL’den başlamaktadır.

Piranha 6601 LED ekran park sensörü özellikleri şöyle;

4 adet ultrasonik sensör

LED ekran

Bip,bip,bip sesli uyarı

20 cm-1.5 mt mesafe kontrolü

Geri viteste otomatik çalışma

Bu hakkında fazla yorum yapmaya gerek yok. Fiyat olarak kesinlikle kaçırılmaması gereken bir üründür. Tabi ürünü aldıktan sonra montaj yapmayı bilmiyorsanız mecburen bir ustaya yaptırmak zorundasınız. Montaj fiyatlarını araştırdığımızda ise 60-75 TL aralığında fiyat aldık.

Youtube.com’da park sensörü montajı konusunda birçok detaylı anlatım yapan videolar bulunmaktadır. Eğer eliniz yatkın ise bu videolarak bakarak güzel bir montaj yapabilirsiniz.