Periscope Yorum Sorununa Çözüm

Platformlar içerisinde bulunan İOS ve Android’de yer almakta olan, canlı yayın yapılma ve yapılan yayına yorum yapabilme özelliğini içerisinde barındıran bir uygulama çeşidi olmakta. Ülkemizde de kullanımı oldukça yaygın bir platformdur. Son zamanlarda popüler uygulamalar arasında yerini almış bir uygulamadır.

Dünyanın birçok farklı yerinde kullanılan bu uygulama ünlü yıldızlar ve tanınmış kişiler tarafından kullanılıyor olsa dahi içerisinde birkaç önemli sorunu barındırmakta. Bunlardan en önemlisi ise yorum yapamama sorunu olmaktadır.

Sorun Nasıl Çözülür?

Yorum yapamama sorunu uygulamayı kullanan kişilerin karşısına periscope broadcast too full olarak çıkmakta. Yorum yapamama sorununun çözümü ise gayet basittir. Periscopeden kaynaklanan bir teknik durum olması nedeniyle aslında bir çözüm olarak kabul edilmemekte. Bu sorunun güncelleme yapılması sonucu düzeltilmesi gerekiyor. Ya da uygulamayı kullanan kişilerin sunucuları yeterli bir seviyeye getirmesi sorunu gidermede önemli bir çözüm yolu olmaktadır.

Farklı Bir Çözüm Yolu Var mı?

Sorunun çözülmesi için yayından çıkıp tekrardan yayına giriş yapılması öncelikli olarak denenmeli. Şayet kullanıcı yorum yapamama sorunuyla karşılaşması durumunda yayından çıkış yaparak tekrar girmesi durumunda yeniden yorum yapabildiğini görmüş olacak. Yayını izleyen kullanıcı sayısı da azaldıkça sorunun çözülmesi bi o kadar kolaylaşacaktır. Sorun çözülene kadar yayından çıkış yapıp tekrar giriş yapılmasında fayda olmakta.

Yorum Yapamama Sorunu Nasıl Oluşuyor?

Bu sorun genellikle canlı yayını izleyen kişi sayısının 150 ve 150’den fazla olması durumunda gerçekleşmekte. Oldukça fazla sayıda kullanıcı periscope yayınına yorum yapmaya çalıştığından dolayı sistem bazı kullanıcılara otomatik olarak ‘broadcast too full’ uyarısını vermekte. Yorum bölümünde bu uyarının gözükmesi sonucu kullanıcılar yorum yapamamakta.

Çözüm olarak kullanıcılara sunulan durum yayından çıkarak tekrar giriş yapılması uzun vadede bir çözüm sayılmamakta. Bu sebepten dolayı en kısa zamanda uygulamanın geliştiricilerinin bu sorunu çözmesi beklenmekte. Kullanıcıların yayını kapatıp açması durumunda yorum yapan kullanıcıların az olması gerekmekte. Yoksa sistem aynı şekilde yorum yapamama hatasını vermektedir. Yayından çıkış yapılması 15 ila 20 defa olabilmekte bu da kullanıcıları zorlayıp canlarını bir hayli sıkmakta.