Teknoloji ile yaşamaya o kadar çok alıştık ki internet ya da şebeke kesintisi sanki evde su kesilmiş gibi hayatımızı etkiliyor ve moralimizi bozuyor.
Yoğun olarak kullandığımız teknolojinin kötüye kullanılması da elbette mümkün. Sizi rahatsız etmek isteyen biri telefon numarasının görünürlüğünü kapatarak arayabilir yahut belirli zamanlarda çaldırabilir.
Peki, bu özel numara nasıl bulunur hiç düşündünüz mü? Piyasada kullandığımız GSM operatörleri ister şahıs olsun ister grup bu numaraları vermiyorlar ve veremeyeceklerini belirtiyorlar.
Türk Telekom için, internet sayfası üzerinden fatura detaylarına girildiğinde arayan numaralara gizli de olsa ulaşılabildiği belirtilse de farklı şirketlere ait ve daha çok tercih edilen cep telefonu numarası kullananların sayısının fazlalığını düşündüğünüzde denizde damla misali etkisiz.
Farklı internet sitelerinde bazı programlar sayesinde “özel numara nasıl bulunur” sorusunun cevapları verilse de genelde hepsi Türk Telekom kullananlar için ve zaten internet sayfası üzerinden yapılabilen işlemler.
Değişik uygulamalar da yok değil. Örneğin;
Bu kapsamda size tavsiyemiz öncelikle gizli numaraları açmayın. Yukarıda bahsettiğimiz yollardan arayanın kim olduğunu öğrenemiyorsanız, eğer bu bir normal ya da yanlış arama değil ve ceza kanunu anlamında da ısrarla devam ederek huzur ve sükûnunuzun bozulmasına neden olacak şekilde rahatsız etme boyutuna ulaşmışsa savcılığa giderek ilgili kayıtlarla tarih ve saati belgelendirerek suç duyurusunda bulunmanız yerinde olacaktır.
Çünkü bu takdirde size verilemeyen bazı bilgiler adli işleme konu olduğundan savcılık makamınca temin edilebilecek ve sizi rahatsız eden kişi ya da kişiler kimse ortaya çıkarılmış olacaktır.