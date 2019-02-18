Teknoloji ile yaşamaya o kadar çok alıştık ki internet ya da şebeke kesintisi sanki evde su kesilmiş gibi hayatımızı etkiliyor ve moralimizi bozuyor.

Yoğun olarak kullandığımız teknolojinin kötüye kullanılması da elbette mümkün. Sizi rahatsız etmek isteyen biri telefon numarasının görünürlüğünü kapatarak arayabilir yahut belirli zamanlarda çaldırabilir.

Peki, bu özel numara nasıl bulunur hiç düşündünüz mü? Piyasada kullandığımız GSM operatörleri ister şahıs olsun ister grup bu numaraları vermiyorlar ve veremeyeceklerini belirtiyorlar.

Türk Telekom için, internet sayfası üzerinden fatura detaylarına girildiğinde arayan numaralara gizli de olsa ulaşılabildiği belirtilse de farklı şirketlere ait ve daha çok tercih edilen cep telefonu numarası kullananların sayısının fazlalığını düşündüğünüzde denizde damla misali etkisiz.

Farklı internet sitelerinde bazı programlar sayesinde “özel numara nasıl bulunur” sorusunun cevapları verilse de genelde hepsi Türk Telekom kullananlar için ve zaten internet sayfası üzerinden yapılabilen işlemler.

Değişik uygulamalar da yok değil. Örneğin;

İnternet üzerinden indirebileceğiniz ve bir usb aracılığı ile telefonunuzu bir bilgisayara bağlayarak kullanacağınız bazı programlarla sizi arayanın kim olduğunu öğrenmeniz mümkün.

Kullandığınız operatör eski adıyla Avea yani Türk Telekom ise 11855’ e kısa mesaj atarak ya da sabit hatlardan arayarak da sorgulama yapabilirsiniz.

Yaygın olarak kullanılan Facebook üzerinden bu numara ile kişi kaydolmuş ve telefonu gizlememiş ise yine sizi arayan numaranın kime ait olduğunu tespit edebilirsiniz.

Telefonunuz akıllı bir telefon ise WhatsApp, tango ve Viber gibi uygulamaları kullanarak numarayı rehbere kaydeder ve numara sahibini bulabilirsiniz.

Apple, Nokia ve Samsung için yazılmış olan uygulamalar ile de nadir de olsa özel numaralar nasıl bulunur öğrenmeniz olası.

öğrenmeniz olası. En basit ama bulması zor işlemlerden biri de arama motoru ile numarayı aratmak ki bu sayede en azından internette herhangi bir siteye kayıtlı numara ise sahibini öğrenmeniz mümkün.

Bu kapsamda size tavsiyemiz öncelikle gizli numaraları açmayın. Yukarıda bahsettiğimiz yollardan arayanın kim olduğunu öğrenemiyorsanız, eğer bu bir normal ya da yanlış arama değil ve ceza kanunu anlamında da ısrarla devam ederek huzur ve sükûnunuzun bozulmasına neden olacak şekilde rahatsız etme boyutuna ulaşmışsa savcılığa giderek ilgili kayıtlarla tarih ve saati belgelendirerek suç duyurusunda bulunmanız yerinde olacaktır.

Çünkü bu takdirde size verilemeyen bazı bilgiler adli işleme konu olduğundan savcılık makamınca temin edilebilecek ve sizi rahatsız eden kişi ya da kişiler kimse ortaya çıkarılmış olacaktır.