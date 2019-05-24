Oppo A9x özellikleri ve yorumları

Oppo, son zamanlarda ülkemizde büyük çıkışlar yakaladı. Yeni çıkardığı etkili tasarımlı telefon modelleri ile beğeniliyor.

Oppo A serisinin son modeli olan A9x modelini resmi olarak tanıttı. Yazımızın başında belirttiğimiz gibi oldukça şık bir tasarım ve güçlü donanımı ile gelmektedir.

Oppo A9x teknik özellikleri

İlk bakışta 6.53 inçlik 395 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunmaktadır. Bu kadar büyük bir ekranlı telefona 4020 mAh‘lık güçlü bir batarya destek vermektedir. 20W gücünde VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi bulunmaktadır.

2.1 GHz hızında çalışan 6 GB RAM‘li MediaTek Helio P70 yonga seti bulunmaktadır. 128 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstra takacağınız microSD hafıza kartı ile kapasiteyi 256 GB‘a kadar artırabilirsiniz.

Oppo A9x kamera özelliklerinde ise 48 MP çözünürlüğünde arka kamerası bulunmaktadır. İkinci arka kamerası 2 MP ver derinlik algısı özelliği getirmektedir. Selfie kamerası ise 16 MP çözünürlüğüne sahiptir.

Parmak izi okuyucusu ve çift hat özelliği ile ülkemize uygun fiyatı ile gelirse büyük talep göreceğine hiç şüphe yok.

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