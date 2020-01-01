Oppo A9 2020 performans ve teknik özellikleri

Uygun fiyat ve performansı bir arada bulmak istiyorsanız Oppo A9 2020 modeli tam size göre diyebiliriz.

Ekran büyüklüğü ve bataryası ile en çok dikkat çeken taraflarıdır. Genel olarak Oppo A9 2020 tekniık özelliklerine kısaca bakalım.

Büyük ekranlı bir telefon seviyorsanız bu modelde 6.5 inçlik IPS LCD ekran bulunmaktadır. 270 PPI Piksel yoğunluğu ile güzel bir netlik bulabilirsiniz. Ekran/Gövde oranı ise % 81.75 gibi oldukça başarılı bir orana sahiptir. Özellikle şarj konusunda titiz davranıyorsanız Oppo A9 2020’de 5000 mAh’lık 5V/2A hızlı şarj destekli bataryası bulunmaktadır.

Oppo A9 2020 kamera özellikleri

48 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. Arka kamera ise 2160p Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. Optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. Zaten bu fiyata optik sabitleme beklenemez. İkinci arka kamerası 8 MP, Üçüncü arka kamera 2 MP ve dördüncü arka kamera 2 MP’dir. Özçekim kamerası ise 16 MP çözünürlüğe sahiptir.

Oppo A9 2020 performans nasıl?

2.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti bulunmaktadır. Grafik işlemcisi olarak Adreno 610 bulunuyor. 4 GB RAM ile oldukça akıcı bir kullanım keyfi yaşayabilirsiniz. Oppo A9 2020 ile rahatça PUBG Mobile oynayabilirsiniz. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken microSD kart ile kapasitesini artırabilirsiniz.

Bu akıllı telefonda NFC ve radyo özelliğinin olduğunu hatırlatalım. Parmak izi okuyucusu ile birlikte Oppo A9 2020 2099 TL civarlarında satılmaktadır.

Oppo A9 2020 artıları: Dolby Atmos ve ikili stereo hoparlör ile güzel bir ses seviyesi elde edebilirsiniz.

A9’un 8GB’lık RAM* özelliğiyle birlikte çalışan Snapdragon 665, hem daha hızlı bir performansı hem de %20’ye varan* eş zamanlı azaltılmış güç tüketimini mümkün kılar. Bu özellik, Game Boost 2.0 ile çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar.

Gücü elinize alın. Artık HD videoları telefonunuzda 11 saatten fazla kesintisiz izleyebilirsiniz.