Opel Astra uzaktan kumanda ile sunroof açılıyor mu?

Bir ziyaretçimizden gelen bir soruyu yanıtlamak istedik.

Opel Astra H,J ve K arabalarında uzaktan kumanda ile sunroof nasıl açılır konusunda yardım istemiştir.

Opel Astra modellerinde sunroof olanlar malesef uzaktan kumanda ile sunroof açılamamaktadır. Uzaktan kumanda ile 4 camı açabilirsiniz fakat malesef sunroof’u açamıyorsunuz. Sadece arabadan indiğinizde 4 cam açıksa ve sunroof’ta açıksa uzaktan kumanda ile kapatma düğmesine basılı tuttuğunuzda sunroof kapanmaktadır. Sunroof perdesinin kapanmadığını hatırlatmak istedik.

Ekstradan uzaktan kumanda ile sundroof’u açıldığını hiç duymadık. Ekstradan bilgisayar ile arabaya bağlanıpta herhangi bir özelliği açıp sunroof açma işlemi gerçekleştirelememektedir. Aslında doğru düşündüğünde her camı açmak istediğinizde sunroof’un açılması güzel olmaz. Uzaktan kumanda ile kapandığına şükredip kullanmaya devam etmeliyiz.

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