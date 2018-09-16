Opel Astra H kasa arıza kodlarına bakma (Fren-Pedal ile)

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Opel Astra arıza nasıl bulunur konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır. Bu yazımızda sizlere güzel bilgiler vermek istiyoruz. Birçoğumuz arabalarına yıllarca biner fakat birçok özelliğini öğrenmeden satmaktadır.

Opel Astra H Kasa arabalarınızda bulunan arızaları sanayiye gitmeden ve bilgisayara bağlanmadan öğrenebileceğinizi biliyor muydunuz?

Opel Astra H kasalarda aşağıda yazdığımız adımları uyguladığınızda aracınızda bulunan arızaları öğrenebilir ve nokta atış yaparak ekstradan maddi manevi çaba harcamazsınız.

OPEL ASTRA H KASA GAZ-FREN İLE ARIZA OKUMA

İlk olarak arabanızın motoru nu stop ediniz.

Anahtarı kontağa takınız.

Gaz ve fren pedalına aynı anda basılı tutunuz. Pedallara sonuna kadar basmayı unutmayın.

Gaz ve fren pedalında basılı tutarken kontak anahtarını 2 kademe çeviriniz. Yani arabayı çalıştırmadan gösterge ışıklarının yandığı konuma getiriniz.

Yukarıda yazdığımız şekilde 10 saniye bekleyin ve km gösterge bölümünde ECN ile başlayan kodlar çıkmaya başlayacaktır. Ekranda çıkan kodları bir yere not ediniz. Her çıkan farklı kod bir arızayı göstermektedir. Arıza kodları teker teker ekranda çıktıktan sonra en son ECN 0000 kodu gözükür ve bu kod hataların bittiği anlamına gelmektedir.

Gelelim aldığınız arıza kodlarını internette nasıl aranır?

Örnek vermek gerekirse KM göstergesinde EC 119103 hatası aldığınız. Aldığınız kodun son iki rakamını görmeden gelin ve ilk 4 rakamın başına P harfi ekleyerek internette arama yapınız.

Yani ECN 119103 = P1191

İlla ki bu şekilde aramanıza gerek yok diyebiliriz. İnternette arama yaparken direk arıza kodunu yazsanız da arızanızı bulabilirsiniz.

KAFALARA TAKILAN SORULAR

KM göstergesinde herhangi bir kod çıkmazsa demek ki arabanızda herhangi bir sorun yok demektir.

Ayrıca sadece ECN 0000 kodu çıkarsa yine arabanızda herhangi bir sorun olmadığı anlamına gelmektedir.

Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.