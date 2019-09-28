OnePlus 7T fiyatı ve özellikleri belli oldu

OnePlus 7T modeli resmi olarak tanıtıldı. İsterseniz bu telefonun özelliklerine kısaca bakalım.

OnePlus 7T modeli 6.55 inçlik oldukça büyük bir AMOLED ekrana sahip. Bu ekran Corning Gorilla Glass 6 ile korunmaktadır. Bu telefonu 3800 mAh’lık bir batarya destekliyor. 30 dakika içersinde yüzde 70 gibi bir dolum oranına ulaşabilirsiniz. OnePlus 7T kamera donanıma baktığımızda ise 48 MP çözünürlüğünde arka ana kamera bulunuyor. İkinci arka kamera 16 MP, üçüncü arka kamera 12 MP çözünürlüğüne sahiptir.

Üst segment bir telefon olduğu için performansı çok iyidir. 2.96 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 chipset bulunuyor. 8 GB RAM ile bu telefonda takılma ve yavaşlama söz konusu olamaz. Parmak izi okuyucu ve NFC özelliği ile OnePlus 7T

OnePlus 7T’nin özellikleri:

48 MP ana kamera

16 MP ultra geniş açılı kamera

2x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lens

Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemci

8 GB LPDDR4X RAM

UFS 3.0 128 GB dahili depolama

Dolby Atmos ses teknolojisi

90 Hz, 6,5 inçlik ekran

3.800 mAh batarya

Android 10 İşletim Sistemi

Fiyat olarak ise 18 Ekim 2019 günü ABD ve Kanada’da satışa çıkacak.599 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.