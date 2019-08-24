Olmadan olmaz: En ucuz hava nemlendirici modelleri

Özellikle yeni çocuk sahiplerinin tercih ettiği Hava Nemlendirici cihazlardan bahsetmek istiyoruz. internet üzerinden araştırma yaptığımızda sizlere en ucuz hava nemlendirici cihazları yazmak istedik.

Sinbo 6107

Su tankı 5 litre kapasiteye sahiptir. Otomatik kapanma özelliği bulunmaktadır. Zamanlayıcı özelliği bulunmuyor. 129 TL civarlarında bu ürüne sahip olabilirsiniz.

Mesilife HD1353 Hava Nemlendirici

Bu modelin su kapasitesi 3.5 Litredir. Otomatik kapanma özelliği olmayan bu cihaz 169 TL’den satılmaktadır.

Comfort Plus DM-632 Hava Nemlendirici

Bu cihazın su kapasitesi 3.5 Litre’dir. Ayarlanabilir buhar çıkışı, Seramik filtre ve otomatik kapanma özelliği bulunmaktadır. Bu ürün 169 TL’den satılmaktadır.

Genel olarak yukarıda yazdığımız bu modeller 20 ile 25 metrekare odada etki göstermektedir. Otomatik kapanma özelliği nem oranını ölçüp otomatik kapanma değildir. Ortamdaki nem miktarını ölçüp ona göre otomatik kapanan cihazların fiyatları daha fazladır. Ekstradan bir nem ölçer cihazı alarak bu ihtiyacınızı gidebilirsiniz.