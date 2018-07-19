Nokia X5 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı tahminleri

Uygun fiyat ve performansı bir arada sunmak isteyen Nokia, yeni modeli X5’i resmi olarak tanıttı. Nokia X5 modeli Çin’de düzenlenen lansman ile ziyaretçilerine beğenisine sunuldu.

Nokia X5 teknik özellikleri

5.86 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranı bulunuyor. BU ekran 288 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 79.64’dür.

Bu telefonu 3060 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Bu batarya ile karma kullanımda 27 saat civarı şarj süresi hedeflenmektedir.

Nokia X5 kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 megapiksellik arka ana kamera ve 5 megapiksellik ikinci arka kamerası bulunmaktadır. Özçekim kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğündedir.

Performans olarak ise 2.0 GHz hızınd açalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio P60 chipset bulunmaktadır. 3 GB RAM ile oldukça tatmin edici bir hız performansı bulunuyor. 32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB’a kadar çıkartabilşirsiniz.

4.5G ve parmak izi okuyucusu ile birlikte Nokia X5 yurtdışı fiyatı 700 TL, 4 GB RAM’li üretilecek modeli ise 1000 TL’den satılacaktır.

Nokia X5 Türkiye satış fiyatı resmi olarak açıklanmadı fakat 3 GB RAM’li olan model 1200-1300 TL arasında, 4 GB RAM’li olan modeli de 1700 TL civarında olması beklenmektedir.

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