Nokia 7 Plus özellikleri ve fiyatı ile tutuldu

Bir zamanların efsanesi olan Nokia, akıllı telefon dünyasından bir kaç sene çekildi daha sonra Android işletim sistemi ile dönüş yaptı.

Etkileyici tasarım ve performansları ile kullanıcıları etkileyen modellerden bir tanesi olan Nokia 7 Plus teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Nokia 7 Plus’ta 6 inçlik dev bir ekran bulunmaktadır. Bu ekran 403 PPI Piksel yoğunluğun sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 77.55’dir.

Batarya konusuna geçtiğimizde ise 3800 mAh’lık oldukça güçlü bir bataryası bulunmaktadır. Hızlı şarj desteğide olan bu model ile 15 saat civarında kesintisiz video izleyebilirsiniz.

Nokia 7 Plus kamera özellikleri: 12 megapiksellik çözünürlüğünde arka ana kamerası ve 13 megapiksel çözünürlüğe sahip ikinci arka kamera bulunmaktadır. Ana kamera ile 2160p Ultra HD 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamera sayesinde Carl Zeiss Mercek ve 2X optik zoom gelmektedir. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğündedi. Ön kamera ile 1080p video kaydı gerçekleştirebilirsiniz.

Nokia 7 Plus performans özellikleri: Bu model de 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcom Snapdragon 660 chipset bulunmaktadır. 4 GB RAM ile oldukça hızlı bir kullanım zevki yaşayacaksınız. 64 GB’lık dahili depolama hafızasını bulunurken, bu hafıza bana yetmez derseniz microSD hafıza kartı takarak kapasitesiyi artırabilirsiniz.

İşletim sistemi olarak Android 8.0 Oreo sürümü ile yüklü gelecektir. 4.5G desteği CAT 6 ile sağlanmaktadır. Yani saniyede ortalama 300 Mbps indirme hızını görebilirsiniz. Parmak izi okuyucusu ile birlikte Nokia 7 Plus modeli 3299 TL’den satılmaktadır.

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