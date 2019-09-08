Nokia 7.2 yazı boyutu büyütme ve küçültme

Bu yazıda size Nokia 7.2 modelinde yazı tipini boyutunu büyütme ve küçültme konusunda bilgi vermek istedik.

Bazı kullanıcılar orjinal kutundan çıkan yazılımdaki yazı boyutlarını beğenmemektedir. Nokia bu modelinde bu esnekliği koymuş.

Yazı tipi boyutunu artırma veya azaltma

Telefonunuzda daha büyük yazı tipi boyutu ister misiniz?

1. Ayarlar > Erişilebilirlik öğesine dokunun.

2. Yazı tipi boyutu öğesine dokunun. Yazı tipi boyutunu artırmak ya da azaltmak için yazı tipi boyutu seviyesi kaydırıcısını sürükleyin.

Görüntü boyutunu artırma veya azaltma

Ekranınızdaki öğeleri daha büyük veya daha küçük hale getirmek mi istiyorsunuz?

1. Ayarlar > Erişilebilirlik öğesine dokunun.

2. Görüntü boyutu öğesine dokunun ve görüntü boyutunu ayarlamak için, görüntü boyutu seviyesi kaydırıcısını sürükleyin.

Nokia 7.2 fiyatı ne kadar olabilir?

Bu modelin Türkiye satış fiyatı resmi olarak açıklanmaktadır. Yurtdışı fiyatı ise 349 euro yani 2200 TL civarlarındadır. Türkiye geliş fiyatları vergilerden sonra netleşecektir.