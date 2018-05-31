Nokia 3.1 Özellikleri

Nokia’nın yeni 3 modeli sessiz sedasız tanıtıldı. Bugün sizlere Nokia 3.1 teknik özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyoruz.

Akıllı telefonlarda ekran boyutu ne kadar büyük olursa o kadar fazla kullanmak zorlaşmaktadır. Nokia 3.1’de 5.2 inçlik oldukça ideal bir ekran bulunuyor. 310 PPI Piksel yoğunluğunda olan bu model IPS LCD ekrana sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 69.5’dir.

Nokia 3.1 modelini 2990 mAh’lık batarya desteklemektedir.Değiştirelemez bataryasının olmadığınıda belirtelim.

Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 13 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.Video kayıt özelliği ise 720p’dir.

Performans olarak ise 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750 chipset bulunuyor. 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama hafızası ve microSD hafıza kartı desteği bulunuyor. MicroSD kart ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz. Android 8.0 Oreo sürümü ile yüklü gelecek ve ilk Android 9.0 alacak modeller arasında yer almaktadır. NFC ve 4.5G desteğide bulunmaktadır. Nokia 3.1’de parmak izi okuyucusu bulunmamaktadır. Bu model Temmuz ayı içerisinde yurtdışında satışa çıkacaktır. Türkiye’de satış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

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