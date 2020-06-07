Netflix The Rain dizisi

Kıyamet sonrası bilim kurgusu kategorisinde dizi izlemeye seviyorsanız Netflix platformunda yayınlanan The Rain dizisi hakkında bilgi vermek istiyoruz.

The Rain dizisi ne zaman başladı diye sorarsanız ilk olarak 4 Mayıs 2018 günü yayınlanmaya başladı. Dizi genel olarak iki Danimarkalı kardeşin yaşadığı olayları anlatmaktadır. İlk pilot bölümü izlediğinizde zaten dizinin geneli hakkında ne var ne yok öğrenmiş ve tahmin etmiş olacaksınız.

Yağmur yağdığı zaman bir virüs yayılıyor. Yağmur damlalarına temas eden insanlar hemen virüsden dolayı ölüyor. Bu iki kardeş Apollon şirketinde çalışan babaları tarafından bir sığınağa yerleştiriliyor. 6 yıl aradan sonra sığınaktan çıktıktan sonra hayat savaşı başlıyor.

Dizi orjinal ana dili Danca’dır. Türkçe dublajı yer almaktadır. Orjinal Netflix dizisi olduğu için bütün bölümlerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şu an 2.sezon’da yer almaktadır. İnternette yazan haberlere göre 3.sezonun geleceği yazıyor.

The Rain oyuncuları

Dizinin başrol oyuncularından Alba Adele August, Simone karakterini canlandırmaktadır. Diğer başrol oyuncusud Rasmus karakterini canlandıran Lucas Lynggaard Tønnesen‘dır.