Netflix Hesabı Nasıl Kapatılır? 1 ay Netflix deneme kapatma

Kökeni aslında bir DVD kiralama şirketi olan Netflix internet üzerinden film ve dizi izlemek isteyenler için özellikle orjinal içerikleriyle neredeyse en büyük adres durumunda.

Binlerce kullanıcı Netflix’e üyelik tipine göre farklı tutarlarda aylık abonelik bedeli ödeyerek içeriklerinden faydalanabiliyor. Bunun yanında bu hizmete para ödemek istemeyen birçok kullanıcı Netflix’in yeni müşteriler kazanmak için uyguladığı bir ay ücretsiz üyelik kampanyasından farklı kedi kartları ve e-posta adresleri ile faydalanıyor.

Netflix Hesabı Neden Kapatılır?

Özellikle bir aylık deneme üyeliği kullanan abonelerle birlikte internette binlerce kişi “Netflix hesabı nasıl kapatılır?” sorusunun cevabını arıyor. Zira deneme üyeliği bir ay içerisinde iptal edilmezse kayıt esnasında verilen kart hesabından ikinci ayın ücreti kesiliyor.

Netflix Üyeliğimi Sonlandırmak İçin Ne Yapmalıyım?

Bunun için bilgisayarınızdan Netflix hesabınıza giriş yapıp aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır;

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan kullanıcı profilinizi seçin.

Ekranda sağ üst kısımda bulunan profil fotoğrafınızın yanında bulunan aşağı doğru ok simgesine tıklayın.

Açılan sekmelerden alt kısımda bulunan Hesap butonuna tıklayın.

Hesabınızı kapatmadan sadece ücretli üyeliğinizi iptal etmek için en üstte Üyelik ve Ödemeler başlığı altındaki “Üyeliği İptal Et” butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan ekrandan iptal işlemini onaylayarak devam edin.

Netflix Hesabı Tamamen Nasıl Silinir?

Eğer üyeliğinizi sonlandırmakla kalmayıp tüm bilgilerinizin hesabınız ile birlikte Netflix’ten silinmesini istiyorsanız bunu Netflix web sitesi üzerinden yapmanın bir yolu yok. Fakat üyeliğinizi iptal etmenizin ardından 10 ay içerisinde tekrar aktifleştirmezseniz bilgilerinizi ve hesabınızı tamamen siliyor.

Bunu 10 ay beklemeden hemen yapmak isterseniz;

Bunun için hesabınızın kayıtlı olduğu e-posta adresinizden privacy@netflix.com e-posta adresine hesabınızın ve tüm bilgilerinizin silinmesini istediğinize dair bir e-posta göndermeniz yeterli olacaktır. Netflix talebinizi onayladığında yine aynı e-posta adresinize bir e-posta göndererek bunu size bildirecektir.