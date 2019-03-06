Mobil cihazlarda internet geçmişi çerezler nasıl temizlenir?

Çerezler zararlı değillerdir, ancak biriktiklerinde telefonunuzu veya internet tarayıcınızı yavaşlatabilirler ve bu sebeple belirli aralıklarda silinmeleri yararlı olmaktadır.

Çerezler, internette gezinirken bazı web sitelerinin cihazınıza yerleştirdiği küçük metin dosyalarıdır, bu dosyalar zararlı değildir, amacı ise, bir dahaki ziyaretinizde sizinle ilgili olarak bazı istatistiki bilgi tutarlar ve kim olduğunuz hakkında bilgileri kullanırlar.

Bu dosyalar adınız, konumunuz ve tercihleriniz dâhil olmak üzere sizinle ilgili bazı bilgiler içerir ve bunları sizin cihazınıza yerleştirirken, sizin izninizin olması gereklidir ve birçok site bunu yaparken sizden izin ister.

Çerezlerin çalışma mantığı, masaüstü cihazlarda ve mobil cihazlarda, aynı şekilde çalışır ve silinmesi de oldukça kolaydır.

Mobil cihazda kullandığınız web tarayıcıya göre, bu çerezlerin silinme yöntemleri ufak farklılıklar gösterebilir. Bizde bu yazıda, Chrome, Firefox, Samsung Internet, Opera, Ecosia ve diğerleri dâhil olmak üzere Android mobil web tarayıcılarındaki çerezleri nasıl silebilirsiniz anlatacağız.

Chrome’daki Çerezleri Temizleme

Google Chrome tarayıcısında çerezleri silmek için aşağıdaki işlem yönergelerini uygulayabilirsiniz.

Chrome tarayıcısında, üç nokta menü simgesine dokunun. Ayarlar’a Gelişmişbölümüne doğru aşağı kaydırın ve Gizlilik’e En altına gidin ve Tarama verilerini temizleöğesine dokunun. Çerezler ve site verileri’ne Verileri Temizle’ye

Tanımlama bilgilerini belirli bir zaman diliminden silmek için Tüm zamanların yanında bulunan aşağı oka dokunun, burada yer alan seçenekler içindekileri seçebilirsiniz: Bu seçenekler ise, Son saat, Son 24 saat, Son 7 gün veya Son 4 hafta olarak belirlenmiştir.

Firefox’ta Çerezleri Temizleme

Firefox’ta çerezleri silmek için yapmanız gerekenlerde Chrome’dakine benzemektedir, burada ayarlar kısmından verileri temizleme bölümünden yapabileceğiniz bir işlemdir.

Üç nokta menü simgesine dokunun. Ayarlar’a Özel verileri temizleöğesine dokunun. Çerezler ve aktif girişleröğesine dokunun. Verileri Temizle’ye

Samsung İnternet’teki Çerezleri Temizleme

Samsung Tarayıcıda İnternet çerezlerini de kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

Üç nokta menü simgesine dokunun. Ayarlar’a Gizlilik’e Tarama verilerini silöğesine dokunun. Çerezler ve site verileri’ne Sil’edokunun.

Samsung İnternet Browser’da isterseniz, çerezleri kabul et seçeneğinin yanındaki anahtarı kapalı konuma getirerek çerezlerin kabul edilmesini de devre dışı bırakabilirsiniz.

Opera’da Çerezleri Temizleme

Ekranınızın sağ altındaki Operalogosuna dokunun. Ayarlar’a Aşağı kaydırarak Gizlilikbölümünden Tarama verilerini temizle’ye dokunun. Açılan pencerede, “Çerezleri ve verileri temizle” seçeneğininyanındaki onay kutusuna dokunun. Tamam’a

Çerez ayarlarını Gizlilik bölümünden de yapabilirsiniz. Çerezler’e dokunun, ardından üçüncü taraf hariç olmak üzere, seçeneğini Devre Dışı seçeneğini işaretleyin.

Microsoft Edge’deki Çerezleri Temizleme

Microsoft’un Tarayıcısı olan Edge’de bulunan çerezleri silme işlem adımları ise aşağıda anlatılmaktadır. Buna göre işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ekranınızın sağ altındaki üç nokta menüye Ayarlar’a Gelişmişbölümüne doğru aşağı kaydırın ve Gizlilik’e Tarama verilerini temizle’ye Çerezler ve site verileriyanındaki onay kutusuna dokunun. Temizle’ye

Ecosia’daki Çerezleri Temizleme

Ekranınızın sağ altındaki üç nokta menüye

Ayarlar’a dokunun. Gizlilik’e dokunun. Tarama verilerini temizle’ye dokunun. Çerezleri ve site verilerini kontrol edin. Verileri Temizle’ye dokunun.

Puffin’deki Çerezleri Temizleme

Puffin Web Browser’da çerez dosyaları nasıl silinir, bununla ilgili işlem yönergeleri aşağıda yer almaktadır. Ayrıca yapacağınız bu ayarlar ile telefonunuzun hızlanmasını da sağlayabilirsiniz.

Üç nokta menü simgesine dokunun.

Sağ üstteki Ayarlar simgesine dokunun. Tarama verilerini temizle’ye dokunun. Tüm çerezler ve site verileri yanındaki onay kutusuna dokunun. Temizle’ye dokunun.

Dolphin’deki Çerezleri Temizleme

Pek bilinmese de Dolphin web Browser da Android çerezleri silmek oldukça basittir ve yapacağınız birkaç işlem ile bunu kolayca yapabilirsiniz.

Ekranın altındaki Yunussimgesine dokunun.