Mobil cihazlarda internet geçmişi çerezler nasıl temizlenir?

Çerezler zararlı değillerdir, ancak biriktiklerinde telefonunuzu veya internet tarayıcınızı yavaşlatabilirler ve bu sebeple belirli aralıklarda silinmeleri yararlı olmaktadır.
Çerezler, internette gezinirken bazı web sitelerinin cihazınıza yerleştirdiği küçük metin dosyalarıdır, bu dosyalar zararlı değildir, amacı ise, bir dahaki ziyaretinizde sizinle ilgili olarak bazı istatistiki bilgi tutarlar ve kim olduğunuz hakkında bilgileri kullanırlar.
Bu dosyalar adınız, konumunuz ve tercihleriniz dâhil olmak üzere sizinle ilgili bazı bilgiler içerir ve bunları sizin cihazınıza yerleştirirken, sizin izninizin olması gereklidir ve birçok site bunu yaparken sizden izin ister.
Çerezlerin çalışma mantığı, masaüstü cihazlarda ve mobil cihazlarda, aynı şekilde çalışır ve silinmesi de oldukça kolaydır.
Mobil cihazda kullandığınız web tarayıcıya göre, bu çerezlerin silinme yöntemleri ufak farklılıklar gösterebilir. Bizde bu yazıda, Chrome, Firefox, Samsung Internet, Opera, Ecosia ve diğerleri dâhil olmak üzere Android mobil web tarayıcılarındaki çerezleri nasıl silebilirsiniz anlatacağız.
Chrome’daki Çerezleri Temizleme
Google Chrome tarayıcısında çerezleri silmek için aşağıdaki işlem yönergelerini uygulayabilirsiniz.
Tanımlama bilgilerini belirli bir zaman diliminden silmek için Tüm zamanların yanında bulunan aşağı oka dokunun, burada yer alan seçenekler içindekileri seçebilirsiniz: Bu seçenekler ise, Son saat, Son 24 saat, Son 7 gün veya Son 4 hafta olarak belirlenmiştir.
Firefox’ta Çerezleri Temizleme
Firefox’ta çerezleri silmek için yapmanız gerekenlerde Chrome’dakine benzemektedir, burada ayarlar kısmından verileri temizleme bölümünden yapabileceğiniz bir işlemdir.
Samsung İnternet’teki Çerezleri Temizleme
Samsung Tarayıcıda İnternet çerezlerini de kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.
Samsung İnternet Browser’da isterseniz, çerezleri kabul et seçeneğinin yanındaki anahtarı kapalı konuma getirerek çerezlerin kabul edilmesini de devre dışı bırakabilirsiniz.
Opera’da Çerezleri Temizleme
Çerez ayarlarını Gizlilik bölümünden de yapabilirsiniz. Çerezler’e dokunun, ardından üçüncü taraf hariç olmak üzere, seçeneğini Devre Dışı seçeneğini işaretleyin.
Microsoft Edge’deki Çerezleri Temizleme
Microsoft’un Tarayıcısı olan Edge’de bulunan çerezleri silme işlem adımları ise aşağıda anlatılmaktadır. Buna göre işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Puffin’deki Çerezleri Temizleme
Puffin Web Browser’da çerez dosyaları nasıl silinir, bununla ilgili işlem yönergeleri aşağıda yer almaktadır. Ayrıca yapacağınız bu ayarlar ile telefonunuzun hızlanmasını da sağlayabilirsiniz.
Dolphin’deki Çerezleri Temizleme
Pek bilinmese de Dolphin web Browser da Android çerezleri silmek oldukça basittir ve yapacağınız birkaç işlem ile bunu kolayca yapabilirsiniz.