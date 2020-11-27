MIUI ile tek el modu ile 3 farklı ekran boyutu seçeneği

Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuz için sizlere fazlaca bir bilgilendirme yapıp sıktıysak kusura bakmayınız. MIUI 12.0.2.0 güncelleme sonrasında tek el modunda farklı boyutların geldiğini gördük.

Büyük ekranlı telefon kullanıyorsanız tek el ile kullanmak neredeyse imkansız diyebiliriz. Tek el ile kullanmak istiyorsanız MIUI size kolaylık sağlıyor. Diğer markalarda da tek el modu bulunuyor. Fakat boyut olarak size seçme şansı tanımıyor. Xiaomi bu dertten sizi kurtarıyor.

Telefonuzdan “Ayarlar” sekmesine giriniz.

Daha sonra “Ek Ayarlar” kategorisine giriş yapınız.

Burada “Tek el modu” özelliğini göreceksiniz.

Bu kısıma girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir menü çıkacaktır.

Yukarıdaki gibi tek el modunu aktif ettikten sonra boyut olarak 4.5 inç, 4.0 inç ve 3.5 inç olarak ekran boyutlarını göreceksiniz. Buradan seçtiğiniz ekranı kullanabilirsiniz. Kullanmak için navigasyon tuşlarının üzerinden parmağınızı sağdan sola yada soldan sağa doğru kaydırınız.