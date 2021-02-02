MIUI 12.0.3.0 güncellemesi geldi

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Xiaomi Pocophone F1 ve Note 8 Pro kullanıcısıyız. Xiaomi MIUI arayüzü kullanmaktadır. Elimizden geldiği kadar sizlere MIUI arayüz özelliklerinden bahsediyoruz.

Pocophone F1 modeline geçtiğimiz haftalarda MIUI 12.0.2.0 kararlı sürümü gelmişti.

MIUI 12.0.2.0 hakkında yazdığımız yazılara ulaşabilirsiniz. Linke tıklamanız yeterli olacaktır.

Telefon ayarlarına girdiğimizde güncelleme uyarısı geldiğini gördük. MIUI 12.0.3.0 yeni güncelleme olarak geldi. Genel olarak kapsamlı bir değişik değil.

Güncellemeye girdiğinizde “Yenilikleri Görün” butonuna bastığınızda sadece Android Güvenlik Patch Ekim 2020 güncellemesi ile Sistem güvenliği artırıldı bilgisini görüyorsunuz. Mevcut şartlarda MIUI 12.0.2.0 güncellemesi oldukça başarılı.

Oyun oynama performansını oldukça iyi bulduk. İlk zamanlar çok beğenmemiştik fakat ilerleyen zamanlarda daha iyi performans vermeye başladı. Biz ayrıca oyun oynarken pil tasarrufu modunu açıyoruz. Böylece daha fazla şarj süresine sahip olabilirsiniz.