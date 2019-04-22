Mıknatıslı şarj kablosu telefonu hızlı şarj ediyor mu?

Bu yazımızda sizlere mıknatıslı şarj cihazları kullanımı hakkında bilgi vermek istedik.

Akıllı telefon bildiğiniz üzere şarjları kısa gitmektedir. Günde 2-3 kez şarja takanların sayısı oldukça fazladır. Normal olarak şarj soket yerleri belli bir süre sonra arıza yapmaktadır. Özellikle şarjda oyun oynamayı tercih edenlerin kısa süre içinde kesinlikle şarj soketi arızası ile karşılaşmaktadır. Bizimde bu başımıza gelmemesi için yurt dışından mıknatıslı şarj kablosu sipariş ettik.

Artıları: Mıknatıslı şarj cihazı sayesinde telefonun şarj soketini zorlamıyorsunuz. Aşağıda fotoğraftaki küçük parçayı telefonunuza takıyorsunuz ve hep sabit kalıyor. Şarj kablosu mıknatıslı olduğu için çok rahat bir şekilde takılmaktadır. Ayrıca gece şartlarında kablo ucunda bulunan mavi ışık sayesinde rahatça şarja takabiliyorsunuz. Bu arada hızlı şarj özelliği kaybolmuyor. Hatta normal şarj aletinden daha hızlı şarj olduğunu söyleyebiliriz.

Eksileri: Bize göre tek eksiği şarjdayken telefonda oyun oynayamıyorsunuz. Neden derseniz telefonu hareket ettirdiğinizde mıknatıslar birbirinden ayrılmaktadır. Daha sonra araştırdığımızda daha güçlü mıknatıslı olan şarj cihazlarının olduğunu gördük.

Sonuç olarak kesinlikle rahatlığı size büyük kolaylık sağlamaktadır. Alıştığınız zaman kesinlikle bu şarj kablosundan vazgeçemiyorsunuz.

Yurtdışı Mıknatıslı şarj kablosu fiyatı ise 12.99 TL‘den satın aldık. Maalesef Türkiye pazarına baktığımızda ise 49 TL ile 69 TL aralığında olduğunu görüyoruz. Yurtdışından tam 14 günde geldiğini hatırlatmak istiyoruz ve yazımızı sonlandırıyoruz.