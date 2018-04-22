Mi Fit oturum açılmıyor?

Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik uygun fiyatı ve teknik özellikleri ile oldukça popülerdir.

Mi Band 2 bilekliğinin en büyük artılarından bir tanesi ise şarj süresinin çok uzun gitmesidir. Xiaomi Mi Band 2 bilekliği kullanabilmeniz için mecburen Google Play Store ve İOS platformunda bulunan Mi Fit uygulamasını yüklemeniz gerekmektedir.

Bugün gelen maillere baktığımızda Mi Fit oturum açılmadığı konusunda şikayetler gelmektedir. Bu sorun genel mi yoksa kişisel mi olup olmadığı merak ediliyor. Araştırma yaptığımızda Mi Fit uygulamasını yeniden yükleyenler ve eşleştirme yapmak isteyenler malesef Mi Fit oturum açılmama hatası ile karşılaşmaktadır. İşin garibi ise önceden eşleştirip kullananlarda herhangi bir sorun bulunmuyor. Fakat oturumlarını kapatıp tekrar açmak istediklerinde ise hatayı almaktadır.

Geçen yıllarda bu sorunu yaşayanlar internet bağlantısını Japonya olarak ayarlayıp Mi Fit uygulamasına giriş yaptıklarında herhangi bir sorun ile karşılaşmamışlar. Fakat bugün yaşanan sorun için Japonya üzerinden bağlandık. Ama yine aynı sorun ile karşılaştık.

Xiaomi Mi Band 2 oturum açma hatası alanlardan yorumlar bekliyoruz.

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