Mi Band 4 şarj süresi ne kadar gidiyor?

Teknoscrool.com olarak Xiaomi Mi Band 4 kullanmaya başladık.

Daha öncede Mi Band 3 kullanıyorduk ve deneyimlerimizi elimizden geldiği kadar sizlere aktarmıştık. Mi Band 3 bozulmadan Mi Band 4’e geçiş yaptık. Bu iki model arasında fark çok olunca almamak olmazdı.

İlk olarak şarj süresi konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Xiaomi Mi Band 4 renkli ekran olduğu için Mi Band 3 gibi 1 ay giden bir şarj süresi olmayacağı kesin. Xiaomi Mi Band 4’ü dört gündür aktif olarak her özelliğini kullanıyoruz ve şarj % 75 kaldı. Yoğun kullanımda büyük ihtimal 16 gün civarı bir şarj süresi olacak gibi gözüküyor. Cihazın şarjı bittiğinde ekstradan bu yazımızda bilgilendirme yapacağız. Yoğun kullanım derken mesela birçok ekran saat tasarımını değiştirdik. Egzersiz programını kullandık.

Bir önceki modele göre çok çok farklı ve güzel olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Mi Band 3 fiyatı 119 ile 129 TL fiyat aralığında,

Mi Band 4 fiyatı ise 199 TL civarlarındadır. Bu fiyat farkını kesinlikle hak ediyor.